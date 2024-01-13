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Spor, Futbol

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez uygulandı

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.

Hilmi Sever  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez uygulandı

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Alanyaspor'un attığı gol, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nde incelendi ve iptal edildi.

Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu Furkan Bayır altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle gol kararı iptal edildi ve RAMS Başakşehir karşılaşmaya ofsayt vuruşuyla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısındaki maçlarda Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanılacağını dün duyurmuştu.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanıldı.

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