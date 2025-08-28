Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Emrah Oktay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edilen müsabakanın ardından başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.

