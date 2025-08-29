Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı ve lig aşamasına kalan takımlar belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
UEFA Avrupa Ligi play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu, 11 rövanş maçıyla sona erdi.

Norveç ekibi Brann'ın ardından rakiplerini eleyen Midtjylland, Malmö, Panathinaikos, Ludogorets, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Genk, Utrecht, FCSB ve Braga lig etabına yükseldi.

Samsunspor, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında ağırladığı Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Avrupa Ligi'nden elenen Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Midtjylland (Danimarka): 0-2 (0-4)

Sigma Olomouc (Çekya) - Malmö (İsveç): 0-2 (0-3)

Samsunspor - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (1-2)

Ludogorets (Bulgaristan) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 4-1 (Uzatmalarda) (1-2)

PAOK (Yunanistan) - Rijeka (Hırvatistan): 5-0 (0-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0 (1-3)

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-2 (1-0)

Genk (Belçika) - Lech Poznan (Polonya): 1-2 (5-1)

Utrecht (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 0-0 (2-0)

FCSB (Romanya) - Aberdeen (İskoçya): 3-0 (2-2)

Braga (Portekiz) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (4-0)

