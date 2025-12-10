UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.
İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.