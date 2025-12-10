Dolar
Spor, Futbol

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Basel ile İngiltere temsilcisi Aston Villa arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

Can Öcal  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, İsviçre'nin Basel kentindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

İtalyan Michael Fabbri VAR, Onur Özütoprak ise AVAR'da görev yapacak.

