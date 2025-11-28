Dolar
42.49
Euro
49.34
Altın
4,162.96
ETH/USDT
3,011.00
BTC/USDT
91,295.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 9 maçla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 9 maçla sona erdi

İstanbul

Maccabi Tel Aviv'i 6-0 yenerek gecenin en farklı sonucuna imza atan Olimpik Lyon, puanını 12 yaptı ve averajla liderliğe yükseldi.

Ligdeki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe ise 5. hafta sonunda 8 puanla 20. sırada yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya): 1-0

Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya): 0-4

Genk (Belçika) - Basel (İsviçre): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Olimpik Lyon (Fransa): 0-6

Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç): 3-0

Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya): 2-1

Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 1-1

Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda): 2-1

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç'tan, Adli ve İdari Yargı Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri'ne ilişkin açıklama
Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 154 kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 19 yıl önceki cinayete ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 9 maçla sona erdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftası 9 maçla sona erdi

Fenerbahçe, Kadıköy'de 1 puana razı oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Ferencvaros turnuvadaki en zor ekiplerden

Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında

Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında
Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros'u konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet