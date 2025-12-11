Dolar
42.60
Euro
50.17
Altın
4,262.40
ETH/USDT
3,187.70
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “13. Para Sohbetleri Zirvesi”nde konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor.
logo
Gündem

Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İsmail Şen  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ

Kentte dün akşam gökyüzünde görülen ışık hüzmesi merkeze bağlı Kurtdere köyünde bir meyve bahçesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, gökyüzünde bir anda beliren ve büyük bir hızla hareket eden ışık hüzmesinin daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bahçe sahibi Mustafa Poyraz, yaptığı açıklamada, güvenlik amaçlı meyve ağaçlarının ve üzüm bağının olduğu bahçeye güvenlik kamerası taktığını belirtti.

Dün akşam cep telefonuna gelen bildirim üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri incelediğini ve gökyüzünde beliren ışık hüzmesini gördüğünü ifade eden Poyraz, "Görüntüde, gökyüzünden gelen çok parlak bir cisim görünüyor. Işık hüzmesinin büyük bir alev topu gibi bahçenin üst tarafından gelip geçtiğini gördüm." dedi.

Fırat Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün ise incelediği görüntüdeki ışık hüzmesinin bir meteor olabileceğini değerlendirdi.

Her yıl 4-17 Aralık tarihleri arasında aktif olan Geminid meteor yağmurunun dünyadan gözlemlenebildiğini ifade eden Şengün, görüntüde ışık hüzmesi şeklinde görülen cismin Elazığ'daki bir bölgeye düştüğü izlenimini verdiğini ancak bunun bir göz yanılması olabileceğini, mevcut görüntüden düştüğü yere ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamayacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı
Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'da ışık hüzmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Elazığ'daki Cip Baraj Gölü farklı türde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı
Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor

Unutulmaya yüz tutan lezzetleri kayıt altına almak için köyleri geziyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet