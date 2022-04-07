Dolar
14.74
Euro
16.06
Altın
1,931.94
ETH/USDT
3,180.10
BTC/USDT
43,215.00
BIST 100
2,345.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

UEFA, kulüp gelirinin en fazla yüzde 70'inin maaşlar, futbolcu transferleri ve menajer ücretleri için yapılan harcamalarda kullanılabileceğini açıkladı.

Fatih Erel   | 07.04.2022
UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, UEFA İcra Komitesi bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlemelerini onayladı.

Açıklamada, "Yapılan düzenlemeyle maaşlar, transferler ve menajer ücretleri için yapılan harcamalar kulüp gelirinin %70'i ile sınırlandırıyor." bilgisi verildi.

Düzenlemelerin, 2010 yılında uygulamaya konmalarından bu yana, UEFA'nın finans düzenlemelerinde yapılan ilk büyük reform olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni düzenlemelerdeki en büyük yenilik, oyuncu ücretleri ve transfer maliyetleri ile ilgili olarak daha iyi maliyet kontrolü getirmek için bir kadro maliyeti kuralının getirilmesi olacak." ifadesi kullanıldı.

Yeni düzenlemeler Haziran 2022'de yürürlüğe gireceği, kulüplerin uyum sağlamaları için de düzenlemenin üç yıl içinde kademeli olarak uygulanacağı duyuruldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bine yaklaştı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı
Almanya'da 60 yaşın üstündekilere getirilmek istenen aşı yükümlüğü teklifi reddedildi
Karantinadaki Şanghay'ın sakinleri Kovid-19 tedbirlerinin belirsizliğinden rahatsız
30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada

Benzer haberler

UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

UEFA'dan kulüplere gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini harcama limiti

Altay Spor Kulübü Başkanı Ekmekçioğlu görevini bıraktı

Sivasspor ligde son 7 maça odaklandı

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor