Dolar
41.01
Euro
47.66
Altın
3,337.98
ETH/USDT
4,235.30
BTC/USDT
112,450.00
BIST 100
11,313.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında 24 maç yapıldı.

Beşiktaş, deplasmanda Lausanne ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir ise sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 yenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ile Servette arasındaki karşılaşma da 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmaların rövanşları, 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Mainz 05 (Almanya): 2-1

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonya): 1-0

Györi (Macaristan) - Rapid Wien (Avusturya): 2-1

Hacken (İsveç) - CFR Cluj (Romanya): 7-2

Wolfsberger (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

İstanbul Başakşehir - Universitatea Craiova (Romanya): 1-2

Breidablik (İzlanda) - Virtus (San Marino): 2-1

Drita (Kosova) - Differdange (Lüksemburg): 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Noah (Ermenistan): 1-4

Strasbourg (Fransa) - Brondby (Danimarka): 0-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Servette (İsviçre): 1-1

Anderlecht (Belçika) - AEK (Yunanistan): 1-1

Celje (Slovenya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-0

Levski Sofya (Bulgaristan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-2

Polissya (Ukrayna) - Fiorentina (İtalya): 0-3

Neman (Belarus) - Rayo Vallecano (İspanya): 0-1

Sparta Prag (Çekya) - Riga (Letonya): 2-0

Jagiellonia (Polonya) - Dinamo City (Arnavutluk): 3-0

Lausanne (İsviçre) - Beşiktaş: 1-1

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-1

Crystal Palace (İngiltere) - Fredrikstad (Norveç): 1-0

Rakow (Polonya) - Arda (Bulgaristan): 1-0

Hibernian (İskoçya) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

Santa Clara (Portekiz) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "asrın inşa seferberliği" paylaşımı
Hatay Hassa'da 622 afet konutunun yapımı devam ediyor
İzmir'de planlı su kesintileri 22 Ağustos'tan itibaren 3 günde bir uygulanacak
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Malatya'da 288 kırsal konut bugün hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi

PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar tamamlandı

Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki

Galatasaray'dan yetkisiz transfer girişimlerine tepki
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde turu İstanbul'daki rövanşa bıraktı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde turu İstanbul'daki rövanşa bıraktı
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde turu Romanya'ya bıraktı

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde turu Romanya'ya bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet