Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde turu İstanbul'daki rövanşa bıraktı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak turu İstanbul'daki rövanş mücadelesine bıraktı.
İstanbul/Lozan
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
5. dakikada Lausanne etkili geldi. Dar alanda yapılan kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Diakite'nin penaltı noktasının sağında yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu iki hamlede meşin yuvarlağı kornere çeldi.
9. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sene'nin sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu tokatlayarak gole izin vermedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
28. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top az farkla üstten dışarı çıktı.
33. dakikada Emirhan Topçu'nun kendi ceza sahası sol çaprazında zamanlama hatasından yararlanan Sene'nin sert şutunda, top yandan auta gitti.
34. dakikada Uduokhai'den kritik müdahale geldi. Hızlı gelişen atakta Lekoueiry, topla ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağındaki Sene'ye çıkarmak istedi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, kayarak topu kornere gönderdi ve mutlak bir golü engelledi.
45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Jurasek'in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abraham'dan önce kaleci Letica uzanarak meşin yuvarlağı çeldi. Ceza sahası hafif sağ çaprazında Rashica'nın sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1
46. dakikada ev sahibi gole yaklaştı. İkinci yarıya hızlı başlayan Lausanne'da savunma arkasına koşu yapan Soppy sağdan bindirme yaparak topu içeri çevirdi, kaleci Ersin'in ayağıyla müdahale ettiği top, Diakite'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasından vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
59. dakikada Rashica'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rafa Silva müsait pozisyonda vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.
70. dakikada orta sahada Beşiktaş baskısıyla kapılan top sonrası soldan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın içeri çevirdiği topa Abraham bekletmeden vurdu, savunma yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Diakite'nin ceza sahası önünden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lausanne'nin beraberlik golü geldi. Sol taraftan Custodio'nun kullandığı köşe vuruşta Okoh, topu diziyle ağlara gönderdi: 1-1
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşa bıraktı
Siyah-beyazlılar, 28 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanşta rakibini yenerek adını lig aşamasına yazdırmayı hedefliyor.
Milot Rashica bu sezonki ilk golünü attı
Beşiktaş'ta Milot Rashica, play-off turundaki Lausanne maçında bu sezonki ilk golünü kaydetti.
Karşılaşmaya orta sahanın sağında başlayan siyah-beyazlı kanat oyuncusu, 45. dakikada attığı golle sezonun ilk gol sevincini yaşadı.
Rashica, bu sezon tüm kulvarlarda 4 maçta görev yaparken, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki 3. golünü attı.
Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Siyah-beyazlı takımın, Lausanne karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Sezona Shakhtar Donetsk karşısında yaşadığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle giren Beşiktaş, daha sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i 4-1 ve 3-2'yle geçen siyah-beyazlılar, ligde de Eyüpspor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Son olarak play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşan Beşiktaş, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Beşiktaş, kalesini yine gole kapatamadı
Siyah-beyazlı takım, bu sezon oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.
Bu sezonki 6. resmi maçını oynayan siyah-beyazlılar, sırasıyla Avrupa'da Shakhtar Donetsk (2-4, 0-2) ve St. Patrick's (4-1, 3-2) ile oynanan ikişer karşılaşmanın yanı sıra ligdeki Eyüpspor (2-1) müsabakasında kalesini gole kapatamadı.
Play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, 1-1 berabere biten mücadelede rakibinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.
Siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde toplam 11 gol gördü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: "Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, rakibe göre daha fazla topa sahip olduklarını aktararak, "Belki de çok bariz bir sentetik zemin maçı oynadık. Çok fazla kontratağın olduğu, topun çok hızlı hareket ettiği bir maç oldu. Rakibimiz bize baskı yaptı. Çok fazla kontratak oldu. Rashica golünü attı ve performansından dolayı mutluyum. Maalesef 1-0 öndeyken ve 2. golü bulabilecekken 1-1 olması bizde hayal kırıklığı oluşturdu. Avrupa'da 1-1 berabere kaldığınızda bir sonraki maç için elinizde bir şeyler vardır. İki takım için de haftaya heyecanlı bir maç olacak." diye konuştu.
Norveçli teknik adam, karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Mert Günok ve Jonas Svensson'un rövanşta forma giyip giymeyeceğine ilişkin bir soruya, "Emin değilim, durumlarına bakacağız. Dün hissettiler, antrenmanda kendilerini denediler ama çıkmak zorunda kaldılar. Ersin'in performansından mutluyum. Çok güçlüydü. İki oyuncunun tedavilerine en iyi şekilde bakacağız." yanıtını verdi.
Karşılaşmaya 3'lü savunmayla çıkmalarında sentetik zeminin de etkili olduğunu söyleyen Solskjaer, "Rakibin tarzı da çok fazla arkaya koşular olduğu için oraları kapatmak anlamında Uduokhai, Paulista, Emirhan ve arkalarında Ersin de var, onları değerlendirdik. Çok iyi performans sergilediler. Belki de Svensson'un sakatlığı sebebiyle de ufak bir farklılık da yapmış olabilirim." ifadelerini kullandı.
Fiziksel gücü yüksek bir maç oynadıklarını ifade eden 52 yaşındaki teknik direktör, şunları kaydetti:
"Yüzde 100'ünü verdikleri için oyuncularım yoruldular. Oyuncularım çok koştu, çok fazla fiziksel mücadeleye girdi. Lausanne da çok koştu. Oyuncularımın fiziksel performansı çok yoğundu. Onların bu kadar koşmalarından dolayı yorgun olmalarını bekliyordum."
Lausanne'ın iyi bir ekip olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "1-1 her zaman açık uçlu bir skor. Avrupa'da bu skorlarla bazen mutlu olabilirsiniz. Deplasmanda topa sahip olduğunuzda mutlu olursunuz. Kolay bir gol yedik. İkinci golü atabilirdik. Ndidi ve Orkun'un kontrol altında tutuğu anlarda iyi performans gösterdik." diyerek sözlerini tamamladı.
Lausanne Teknik Direktörü Zeidler: "İstanbul'daki rövanş için şansımız var, umutluyuz"
Lausanne'da teknik direktör Peter Zeidler, "Maçın ilk yarısında şanslar yakaladık. İstanbul'daki rövanş için şansımız var, umutluyuz." diye konuştu.
Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Alman çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın uluslararası oyuncuları var. İlk yarıda gol yemeseydik daha iyi olurdu. Beşiktaş hataları affetmeyen bir takım. Gol attılar, böyle takımlara karşı oynamaktan mutluyuz. Genç oyuncularımız için önemli bir maçtı. Bir hafta hazırlığımız var. Lugano maçı ertelendiği için bir hafta bu maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Peter Zeidler, Lausanne'ın sentetik zeminde Beşiktaş'ın ise doğal çimde oynamasıyla ilgili bir soruya ise "6-7 seneden beri sentetik çimde oynuyoruz. Tabii ki futbol çimin üzerinde oynanır." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.