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Spor, Futbol

Türkiye-Ermenistan maçında tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile yarın yapacağı maçta tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak.

Yunus Kaymaz  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türkiye-Ermenistan maçında tribünler Türk bayraklarıyla donatılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "32 bin Türk bayrağı ile tribünleri dolduracak olan taraftarlarımız, göğsünde gururla ay-yıldızlı armayı taşıyan 'Bizim Çocuklara' yine destek verecek. Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığımız koreografimizle, dev Türk bayrağımızla yarın Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız." denildi.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.


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