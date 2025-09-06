Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,267.00
BTC/USDT
110,087.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye-İspanya maçının sınırlı sayıda bileti satışa sunulacak

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile yarın oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçının sınırlı sayıdaki iade biletleri satışa sunulacak.

Can Öcal  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Türkiye-İspanya maçının sınırlı sayıda bileti satışa sunulacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın Konya'da oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki iade biletlerinin satışa açılması kararı alınmıştır. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın iade bilet satışları maç sabahı saat 11.00'de başlayacaktır. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Kuraklıktan etkilenen Maden Deresi'nin suyla buluştuğu an vatandaş tarafından kaydedildi
Birçok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi

Benzer haberler

Türkiye-İspanya maçının sınırlı sayıda bileti satışa sunulacak

Türkiye-İspanya maçının sınırlı sayıda bileti satışa sunulacak

Vincenzo Montella: İspanya Milli Takımı sadece Yamal’dan oluşmuyor, Avrupa’nın en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz

Konya Valiliğinden milli maç öncesi taraftara tavsiyeler ve uyarılar

Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 71 yıl önce

Türkiye'nin İspanya'ya tek galibiyeti 71 yıl önce
A Milli Futbol Takımı 643. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı 643. maçına çıkacak
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi, son Avrupa şampiyonu İspanya

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi, son Avrupa şampiyonu İspanya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet