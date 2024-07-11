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Spor, Futbol

Turkcell Süper Kupa müsabakası İstanbul'da oynanacak

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Bozhan Memiş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Turkcell Süper Kupa müsabakası İstanbul'da oynanacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa karşılaşmasının İstanbul'da yapılacağı belirtildi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maç, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te başlayacak.

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