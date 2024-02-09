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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Emrah Altunkaya  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

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