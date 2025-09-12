Dolar
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında oynanacak önemli maçların tarihleri açıklandı.

Metin Arslancan  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 7-16. hafta maçlarının programını açıklarken, ligin ilk devresindeki önemli karşılaşmaların tarihi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre önemli maçların programı şöyle:

8. hafta

4 Ekim Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

11. hafta

1 Kasım Cumartesi:

20.00 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

2 Kasım Pazar:

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Tüpraş)

14. hafta

1 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)

16. hafta

14 Aralık Pazar:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de önemli maçların tarihleri belli oldu

