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Spor, Futbol

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a geldi

İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen futbolcuyu, bir grup bordo-mavili taraftar tezahüratlarla karşıladı.

Göktuğ Ergün  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Cihan Çanak, Trabzon'a geldi

Trabzon

Cihan Çanak, basın mensuplarına, Trabzonspor'a transferi dolayısıyla mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün yetkilileri kendisiyle irtibat kurunca hemen kabul ettiğini belirten genç futbolcu, "Ben Trabzonluyum, 61 numaralı formayı giymek isterim, henüz bilmiyorum." dedi

Bir basın mensubunun Süper Lig'de ilk kez oynayacağını belirtmesi üzerine Cihan Çanak, "Ümit Milli Takım'da oynuyorum zaten, oradan birkaç oyuncuya sordum, biraz bilgim var. Trabzonspor'u zaten takip ediyorum. Trabzonspor'la şampiyon olmak istiyorum, hedefim bu." diye konuştu.

Cihan Çanak, Trabzonspor'daki idolünün ise İngiltere Championship'te forma giyen Abdülkadir Ömür olduğunu sözlerine ekledi.

Cihan Çanak, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

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