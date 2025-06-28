Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.
Ankara
34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.
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Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.