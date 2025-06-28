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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşuyor.
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Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı

Ankara

34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.

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Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.

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