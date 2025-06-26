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Liverpool, 21 yaşındaki Macar futbolcu Milos Kerkez'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bournemouth'tan 21 yaşındaki Macar sol bek Milos Kerkez'i renklerine bağladı.

Fatih Erel  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Liverpool, 21 yaşındaki Macar futbolcu Milos Kerkez'i transfer etti

İstanbul

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Macar futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerkez, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri, İngiltere'nin en büyük kulübü için oynamak benim için gerçek bir onur, bir ayrıcalık. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Bournemouth formasıyla Premier Lig'de 38 maça çıkan Kerkez, 2 gol attı.

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