A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılacak

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.
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Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.