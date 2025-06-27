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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılacak

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi yenilenecek.

Emre Doğan  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın sözleşmesi uzatılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 Eylül'den bu yana ay-yıldızlı ekibin başında bulunan İtalyan teknik adamın sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin 30 Haziran Pazartesi günü tören düzenleneceği belirtildi.

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Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreninin saat 13.00'te başlayacağı aktarıldı.

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