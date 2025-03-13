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Spor, Futbol

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesi feshedildi

Trabzon

Bordo-mavili kulüp, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Güneş'e sözleşme feshi için herhangi bir tazminat ödemeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadesine yer verildi.

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