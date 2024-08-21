Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

Sankt Gallen
Maçın oynanacağı Kybunpark'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda pas ve taktik çalışıldığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
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