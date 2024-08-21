Dolar
33.91
Euro
37.82
Altın
2,512.91
ETH/USDT
2,634.60
BTC/USDT
61,064.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda oynayacakları maç öncesi Stockhorn Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Hakan Burak Altunöz  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz - AA

Sankt Gallen

Maçın oynanacağı Kybunpark'ta teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanda, ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yapıldı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda pas ve taktik çalışıldığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
Japonya seyrinin ardından yurda dönen TCG Kınalıada korveti, Foça'da törenle karşılandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, St. Gallen maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Avrupa kupalarındaki süreci devam ettirmek istiyoruz

Başakşehir Teknik Direktörü Atan: Tamamen konsantrasyonumuzu Avrupa'ya ayırmış durumdayız

Trabzonspor, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil'in transferini duyurdu

Trabzonspor, Batuhan Kör ve Hakan Yeşil'in transferini duyurdu
Başakşehir, Avrupa kupalarında 55. maçına çıkacak

Başakşehir, Avrupa kupalarında 55. maçına çıkacak
Trabzonspor'da Nwakaeme, St. Gallen maçı kadrosundan çıkartıldı

Trabzonspor'da Nwakaeme, St. Gallen maçı kadrosundan çıkartıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet