Trabzonspor sahasında Hesap.com Antalyaspor'u mağlup etti

Trabzon
İlk yarı
18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.
19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.
39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.
40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.
45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında direk yakınından Güray Vural'ın dokunduğu top üsten auta gitti.
56. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.
63. dakikada Kaluzinski'nin aşırtma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere gönderdi.
76. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, Visca'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.
85. dakikada Kaluzinski'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Giannetti'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Belözoğlu: İlk yarı ve ikinci yarıyı gece gündüz gibi birbirinden ayırmamız gerekiyor
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenilen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, "İlk yarı ve ikinci yarıyı gece gündüz gibi birbirinden ayırmamız gerekiyor." dedi.
Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı Trabzonspor ve teknik direktör Fatih Tekke'yi tebrik etti.
Maçın her iki yarısında farklı görüntü ortaya koyduklarına dikkati çeken Belözoğlu, "İlk yarıda rakibine saygı duyan ve rakibini çalışmış bir takım vardı sahada ama fazlasıyla, her şeyin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Saygının da bir sınırı olması gerekiyor. Trabzonspor’un çok dinamik oyuncuları var. 2-2-6, bazen 2-4-4 yerleşimlerine karşı planlarımızı yapmıştık. Ama ilk yarıda bence bize yakışmayan bir oyun vardı genel hatlarıyla. Bu oyuna karşılık verebilirdik. Birazcık daha net sert ve geçişlerde özellikle bunu kullanabilirdik. İkinci yarıda bence biraz daha kendi kimliğimize büyük takımlara karşı olmazsa olmaz oyunda cesur ve cesaretli bir görüntü çizdiğimizi düşünüyorum."
Belözoğlu, ikinci yarı oyunun kendileri adına daha iyi olduğunu kaydederek şunları söyledi:
"Orada beraberliği yakalayabilirdik. Sanki oyunun hakkı biraz daha ikinci yarıda beraberlikti, pozisyon da vermedik. Ama ne olursa olsun karşınızda Trabzonspor var. İki tane 6 puanlı takımın maçı. Biz sezona iyi başladık, onlar da iyi başladı. Bu maçtan kendi adımıza dersleri çıkaracağız. Alınan puan, hedeflenen puan hepsinin hesabını yapmak zorunda olduğumuz süreçler... Yaşadığımız tecrübeler iyi kötü bunu gösteriyor. Bir kez daha oyuncularımı ikinci yarıdaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Maçın genelinde Trabzonspor’u tebrik ediyorum."
