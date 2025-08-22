Göztepe, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

İstanbul
27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda, top kaleci Grbic'ten döndü. Arda Okan Kurtulan, altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlayarak ağlara göndermek istedi ancak meşin yuvarlak auta gitti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
40. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn, kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı şık bir şekilde ceza yayının sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Beninli futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1
Göztepe ilk yarıyı 1-0 üstün bitirdi.
51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.
65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım puanını 7'ye çıkardı. Bir maçı eksik Fatih Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: "Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti"
Çek teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Oyun nedeniyle tek sorumlu benim. Bu benim hatamdı. Geceyi özetlemek gerekirse tek kelimeyle felaketti." ifadelerini kullandı.
İç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynamalarıyla ilgili bir soru üzerine Licka, "Daha küçük bir statta oynamayı tercih ederim. Ateşli bir atmosfer yaratabiliriz. Zemin güzel, aslında oyuncuların tadını çıkarabileceği bir zemin. Ancak sahada tek bir takım vardı ve Göztepe sonucu hak etti." şeklinde görüş belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: "Galibiyeti hak ettik"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoilov, "Önemli bir galibiyet aldık. Galibiyeti hak ettik. Rakibimiz de iyiydi. Sahada güzel şeyler ortaya koydular. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeliyiz. Hücumda yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Sakin kalmalı ve gelişmeye devam etmeliyiz. Çok daha iyi olabiliriz. Hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.
Ligde oynadıkları 3 müsabakada gol yemediklerinin hatırlatılması üzerine Bulgar teknik adam, "Her zaman futbolda gelişmeye yer var. Şu ana kadar savunmada kötü bir performans göstermedik ama takımımızın savunma potansiyeli çok yüksek. Bu, gelişmeye açık. Savunma, santrforlarla başlar ve tüm takımı kapsar. Oyunun iki yönünde de gelişmeliyiz. Geçen sezona göre savunmada daha akıllı oynuyoruz. Hücumda potansiyelimizi arttırmamız gerek. İyi bir denge sağlamalıyız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.