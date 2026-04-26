İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı 2 beldeye hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Sur'a bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı.

Söz konusu beldeler, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği alanların dışında yer alıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun akşam saatlerinde ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, saldırıların ardından çok sayıda kişi araçlarıyla Sur'dan kuzey bölgelere göç etmeye başladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.