Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2026 Dünya Kupası kuraları 5 Aralık'ta Washington'da çekilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kuralarının başkent Washington'da bulunan Kennedy Center'da 5 Aralık'ta çekileceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
2026 Dünya Kupası kuraları 5 Aralık'ta Washington'da çekilecek

Washington DC

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı etkinlikte, gelecek yıl ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası maçlarına ilişkin duyuru yaptı.

Trump, 2026 Dünya Kupası maçlarına ilişkin kuraların 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da canlı yayında çekileceğini bildirdi.

FIFA Başkanı Infantino'ya da teşekkür eden Trump, Dünya Kupası organizasyonunun sadece ABD için değil, tüm dünya için çok büyük ve önemli bir etkinlik olduğunu kaydetti.

Trump, "Bu küresel etkinliği, bu inanılmaz insanları ve bu olağanüstü sporcuları, dünyanın en iyi sporcularını ülkemizin başkentinin kültür merkezine getirmek büyük bir onurdur." diye konuştu.

Etkinlikte, Dünya Kupası ile kameralara poz veren ve "Bunu saklayabilir miyim?" diye espri yapan Trump, final müsabakası için hazırlanan sembolik biletini de Infantino'nun elinden aldı.

Dünya Kupası'nı yaklaşık 6 milyar kişinin izleyeceğini söyleyen Trump, Washington'ı da şimdiden çok güvenli bir başkent haline getirdiklerini ve diğer şehirleri de kısa sürede güvenli hale getireceklerini dile getirdi.

