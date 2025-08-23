Gaziantep FK, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
5. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği'nin atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibi geçtikten sonra çektiği şutta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi.
8. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında orta sahanın solundan serbest vuruşu kullanan Maxim'in ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Kozlowski'nin kafa vuruşunda topu kaleci Gökhan, kontrol etti.
36. dakikada Gaziantep FK'nin atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında rakibi tarafından düşürüldü. Faul atışını kullanan Maxim'in vuruşunda kaleci Gökhan, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
43. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Orta sahadan Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
45+4. dakikada Kozlowski'nin pasında topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarı
51. dakikada savunmada kaptırılan topu alan Metehan Mimaroğlu'nun ara pasında topla bilişan Abdurrahim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
54. dakikada Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Traore'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
79. dakikada ceza sahasına giren Sorescu'nun pasında Maxim'in gelişine vuruşunda top üstten oyun alanını terk etti.
88. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayına uzaklaştırılan topa Sorescu'nun sert vuruşunda kaleci Gökhan, gole izin vermedi.
90+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'yi formasından Nalepa'nin çekmesi üzerine hakem Atilla Karaoğlun penaltı noktasını gösterdi. Nalepa ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-1
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
"Topa sahip olma yüzdemizi artırmamız gerekiyor"
Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi savunma yaparak geçişlerden skor elde etmek istediklerini ve ilk yarıda fırsatlar yakaladıklarını ifade etti.
Sürekli savunmada kalınca hatalar yapılabildiğini dile getiren Eroğlu, "Belli bölümler böyle oldu. Topa sahip olma yüzdemizi artırmamız gerekiyor, bu kadar savunmada kalınca hata yapabiliyorsun. İlk yarı 1-1 bitti, 60. dakikaya kadar gol pozisyonlarına girdik. Bir tane atamadığımız gol var. Belli bir noktadan sonra rakibinde teknik adam değişikliği sonrası verdiği reaksiyon ve ön alan baskısı ile etkili oldular." diye konuştu.
Eroğlu, sakatlıklar nedeniyle kadroda eksikliklerinin olduğunu anlatarak "Beklemediğimiz sakatlıklar yaşadık. Oyuncu değişiklikleri sonrası istediğimiz ritmi de yakalayamadık. Bir hafta sonra Fenerbahçe maçı ve sonrasında milli ara var. İnşallah dönüşte daha güçlü olacağız, bu süreçte kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz." değerlendirmelerinde bulundu.
"Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar"
Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK'de göreve başlayalı 3 gün olduğuna dikkati çekerek "3 antrenman yaptık, oyuncularıma çok teşekkür ediyorum onlara sadece mantalitemizi aşılamaya çalıştık. Teorik olarak çalıştık ve bugün istediğimizden fazlasını yaptılar." dedi.
Gençlerbirliği'nin katı savunma yaptığını anlatan Yılmaz, "Bunu biliyorduk, sert ve katı savunma yaptılar. Dünyadaki en yetenekli takımlar da bu savunmaları aşmakta zorlanıyor. Şu an eksiklerimiz var, hem oyun hem oyuncu anlamında eksiğimiz çok fazla. Bunları çalışarak Gaziantep FK'yi yukarılara oynayan takım yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yedikleri golün bireysel hatadan kaynaklandığını, zeminin de kötü olmasının bunda etkisinin olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Adam paylaşımında problem oldu ama biz önde baskı yaptık ve her topu uzun vurduk. Bu oyunu tercih ederken biraz risk alıyoruz, burada riskler mutlaka olacak, futbolda zaman zaman böyle hatalar yaşanır. Bunları her zaman dikkate alacağız. Sahamızı da inşallah daha güzel yaparsak, düzeltilirse bu problemin de çözüleceğini düşünüyorum."
Kadroya 5 yeni takviye yapacaklarını aktaran Yılmaz, "Transferle ilgili ben özel bir oyuncu ile yarın anlaşmayı bekliyorum. Yönetimden 5 tane oyuncu sözü aldım. Ben zoru severim, Gaziantep bir futbol şehri, çok güçlü ve çok değerli bir şehir o yüzden hep beraber burayı ayağa kaldıracağız." diye konuştu.