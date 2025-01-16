Dolar
35.44
Euro
36.64
Altın
2,715.70
ETH/USDT
3,331.20
BTC/USDT
99,684.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin Ankara'da "zafer konvoyu" düzenleniyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın biletlerini, kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi.

Duygu Avunduk  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın taraftarlara özel indirimli biletlerin Kuzey-Güney kale arkası, Fırtına, Maraton ve Batı tribünlerinde geçerli olacağı belirtildi.

Bilet satışlarının sadece Passolig gişelerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, "Passolig zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca indirimli biletler transfere kapalı olacaktır. Daha öncesinde bilet alan kadın taraftarlarımız, Passo Müşteri Hizmetlerini 0850 724 33 44 numaralı telefon üzerinden arayarak bilet iadesi talep edebilirler. İade işleminin ardından Passolig gişelerinden biletinizi 20 lira karşılığında yeniden satın alabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, savunma sanayisinde NATO müttefikleriyle işbirliğini güçlendiriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan Luvsandorj'a teşekkür
Sarıyer'de seyir halindeyken alev alan İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi
Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli için tutuklama talebi

Benzer haberler

Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi

Trabzonspor, Sivasspor maçının biletlerini kadın taraftarlar için 20 lira olarak belirledi

Sivasspor'un en istikrarlısı Charis Charisis oldu

Türk hentbolunda "VAR" hazırlıkları başladı

Karadeniz'de depremlerin heyelan ve taşkınlara etkisi araştırılıyor

Karadeniz'de depremlerin heyelan ve taşkınlara etkisi araştırılıyor
Burak Yılmaz: Şenol hocanın başımın üzerinde yeri vardır ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum

Burak Yılmaz: Şenol hocanın başımın üzerinde yeri vardır ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum
Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Enis Bardhi ile yollar ayrıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet