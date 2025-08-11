Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u yendi

Trabzon
İlk yarı
3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.
38. dakikada Olaigbe'nin soldan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.
44. dakikada Nwakaeme'nin topuk pasında ceza alanı hemen dışından Zubkov'un şutunda kaleci Jovanovic'in müdahale edemediği top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
61. dakikada Olaigbe'nin pasında ceza yayı üzerinden Nwakaeme'nin sert şutunda top üsten auta gitti.
73. dakikada Ahmet Oğuz'un soldan kullandığı uzun taç atışında, ceza alanı içinde Nonge Boende, topu topuk pasıyla Petkovic'e aktardı. Bu futbolcu yakın mesafeden uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
84. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin yerine Arif Boşluk oyuna girdi.
87. dakikada Haidara'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda yere çarpan top az farkla yandan auta çıktı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bence en önemli şey bugün üç puanla lige başlamış olmak
Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Maçın öncesinde söylediğim şey zaten bugün oyundan ziyade üç puanın önemli olduğuydu. Özellikle birkaç hafta boyunca böyle devam etmek zorundayız." diye konuştu.
İlk yarı en az 2 gollük pozisyon bulduklarını anlatan Tekke, şunları söyledi:
"Rakibe verdiğimiz tek bir fırsat var, orta sahayı geçtiği tek bir fırsat o da Uğurcan'ın çok güzel kurtarıcıyla bertaraf edilmiş oldu. Ama ikinci yarı golden sonra özellikle baskıdaki hızımız iyi değildi. İkinci yarı baskı bitince, beklemeye düşünce bazı oyuncuların fiziksel anlamda hazır olmadığını gördük. Beklemede rakibin taçtan gol atabileceği iki üç pozisyonu var. Yani puan kaybedebilirdik, oyun olarak demiyorum ama taçlardan özellikle bu tip hataları yapmamamız gerekiyor. Bu kadar basit rakiplerimize şans vermememiz gerekiyor. Tabii önümüzde zaman var yeni oyuncuların katılımı onların adapte olması, sakatlıktan çıkan oyuncular vesaire bir sürü parametre. Dolayısıyla bugünkü en önemli şey üç puandı. Bunu camiamız bekliyordu. Bence en önemli şey bugün üç puanla lige başlamış olmak"
Fatih Tekke, transfer çalışmalarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuda başkanımız ve yönetim kurulumuzla hemfikiriz zaten ve çok ciddi çaba sarf ettik bunu söyleyeyim. Yani çok isimler geldi geçti. Hala daha devam ediyor. İzlemeye devam ediyoruz. İnsanların özellikle başkanın isteği ve arzusunu çabasını görüyorum. Çünkü birebir yaşıyorum ben. Bu konuda fakat mevcut yaşanan şeyleri siz bilmiyorsunuz. Bunu söylediğimizde de pek anlaşılmıyor. Ama şu an piyasa çok net değil, karışık. Hemen hemen 10-15 oyuncu diyebilirim. 10-15 oyuncu da çok özür dilerim tarifim belki yanlış olacak, 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden. Bizim çöpe atacak paramız yok. Biz gerçekçi olmak zorundayız ve alabileceğimizi alıyoruz. Şöyle de düşünülmesin. Evet kattığımız oyuncularda da herkes hemfikir bu konuda. Kattığımız oyunculardan çok daha iyilerine talip olduk ama dediğim o süreçler yaşandı. Biz de şaşırdık. Biz o paraları veremeyiz ve vermemeliyiz de."
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bir gol keşke bulsaydık. Bugün tek eksiğimiz goldü
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularını mücadelelerinden ötürü tebrik ederek, "Yeni bir takımız, uzun bir aradan sonra Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak böylesine zor bir deplasmanda bu oyunu oynamak, bu mücadeleyi göstermek gerçekten takdire şayandı. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
İlk yarıda planladıkları oyunu tamamıyla sahaya yansıttıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:
"Trabzonspor’un etkili olabileceği yerleri biliyorduk, çalıştık. Neredeyse pozisyon vermeden belki bir tane yan toptan pozisyon verdik, maçı istediğimiz şekilde tuttuk. Kazandığımız toplarla da etkili olduk. Zaman zaman oyuna da hükmettik. Nitekim istediğimiz o net pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda yediğimiz golden sonra da oyuncularım maçın sonuna kadar maçı kazanmak için mücadele etmeleri ve baskı kurmaları da çok önemliydi. Çok çalıştığımız bir yerdi duran toplar ve hava topları. Etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk Trabzonspor’un, buna rağmen yine de hava topundan bir gol yedik. Ama orada bence kaleciye bir faul vardı pas geçildi. Yine de canı sağ olsun hakemin. Maçı kazanmak isteyen ve maçı bence kazanmayı hak eden bir takım vardı. Ama Trabzonspor kazandı. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum."
Selçuk İnan, takımı ve kendisi adına tek eksiğin bir gol olduğunu da belirterek, "Bir gol keşke bulsaydık. Bugün tek eksiğimiz goldü. Çok emek verdik, gerçekten yeni bir takımız. Oyuncuların birbirine adapte olması, bir oyun planı kurmak ve bunu sahaya yansıtmak kolay değildi benim için. Oyuncularım buna fazlasıyla reaksiyon gösterdi. Bugün evet, belki kalite olarak bir tık daha üstünü gösterebilirdik sahada ama o da kolay bir şey değil. Bu kadar yeni oyuncunun bir arada oynaması... Buna rağmen benim adıma ve takımım adına tek eksik goldü." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.