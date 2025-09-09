Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayak bileğinde "gerilme ve kanama" tespit edildi

Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in "ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama" tespit edildiğini duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
Galatasaray'da Victor Osimhen'in ayak bileğinde "gerilme ve kanama" tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

