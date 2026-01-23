Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Selçuk Kılıç  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

İlk yarı

3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.

10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.

33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.

61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.

63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.

89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 11 maçtır yenilmiyor

Ligde Kasımpaşa galibiyetiyle 41 puana yükselerek üçüncü sıradaki yerini koruyan bordo-mavili takım, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 11 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

Onuachu ve Zubkov'un golleriyle maçtan galip ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.

258 gündür sahasında yenilmiyor

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 258 gün önce aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında Galatasaray karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 258 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 15 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Onuachu, golle döndü

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu, 46. dakikada Olaigbe'nin yerine oyuna dahil olarak ligde 3 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Formayı 41 gün sonra giyen bordo-mavili futbolcu, 51. dakikada takımının 1-0 öne geçiren golü kaydederken ligdeki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

