Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz transferini TFF'ye bildirdi

İstanbul
TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.
Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.