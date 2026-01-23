Dolar
logo
Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz transferini TFF'ye bildirdi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ın bonservisini kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

Metin Arslancan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Fatih Karagümrük, Bartuğ Elmaz transferini TFF'ye bildirdi Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre İstanbul ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşmaya vardı.

Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta görev yaptı.

