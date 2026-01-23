Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 16. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Papara Park)
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Samsunpor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor (Gaziantep)
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Fenerbahçe-Göztepe (Chobani)
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
20.00 Adana Demirspor-Bandırmaspor (Yeni Adana)
24 Ocak Cumartesi:
13.30 Serikspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Erzurumspor FK (Pendik)
25 Ocak Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Eminevim Ümraniyespor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Arca Çorum FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Amed Sportif Faaliyetler (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
26 Ocak Pazatesi:
20.00 Sakaryaspor-Sipay Bodrum FK (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Bugün:
14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-KCT 1461 Trabzon FK (Merkez Spor Kompleksi)
24 Ocak Cumartesi:
Güzide Gebzespor-Yeni Malatyaspor (Aleattin Kurt)
13.00 Ankara Demirspor-Muşspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Dağılgan)
13.00 Mardin 1969 Spor-Somaspor (21 Kasım Şehir)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Isbaş Isparta 32 SK (Kırklareli Atatürk)
15.00 Menemen FK-Adanaspor (Menemen İlçe)
17.00 Bursaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
17.00 Fethiyespor-Aliağa Futbol (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup:
Bugün:
14.00 Seza Çimento Elazığspor-MKE Ankaragücü (Elazığ)
14.00 Adana 01 FK-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Ali Hoşfikirer)
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Altınordu (Erzincan 13 Şubat Şehir)
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Karacabey Belediyespor (Erbaa İlçe)
13.00 Kepezspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Kepez Hasan Doğan)
13.00 Bucaspor 1928-GMG Kastamonuspor (Yeni Buca)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Muğlaspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Karaman FK (İnegöl İlçe)
15.00 İskenderunspor-Batman Petrolspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
TFF 3. Lig
1. Grup:
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Bulvarspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Alemdağ)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor (İBB 100. Yıl)
15.00 Edirnespor-Bursa Yıldırımspor (Edirne Şehir)
25 Ocak Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Çorluspor 1947 (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Silivrispor-İnkılap Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Yalova FK 77 SK-İnegöl Kafkasspor (Yalova Atatürk)
15.00 Kestel Çilekspor-Astor Enerji Çankayaspor (Minareli Çavuş)
2. Grup:
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Cinegold Ağrı 1970 SK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Silifke Belediyespor-Erciyes 38 Futbol (Silifke Şehir)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Diyarbekirspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
25 Ocak Pazar:
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Kırıkkale FK (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor (Yeni Malatya)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Faruk Çelik)
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Başpınar)
13.00 Kilis 1984-Niğde Belediyespor (7 Aralık)
3. Grup:
25 Ocak Pazar:
13.00 1926 Bulancakspor-Giresunspor (Bulancak İlçe)
13.00 Çayelispor-52 Orduspor (Çayeli İlçe)
13.00 Amasyaspor-Tokat Belediyespor (12 Haziran)
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Sebat Gençlikspor-Fatsa Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-TCH Group Zonguldakspor (Yozgat Şehir)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Düzce Cam Düzcespor (Dr.Necmettin Şeyhoğlu)
17.00 Orduspor 1697-Pazarspor (19 Eylül)
4. Grup:
25 Ocak Pazar:
13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Söke 1970 SK (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
13.00 Alanya 1221- Tire 2021 FK (Alanya Milli Egemenlik)
14.00 Oktaş Uşakspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-Eskişehirspor (Pamukören)
15.00 Afyonspor-Kütahyaspor (Zafer)
17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Karşıyaka (Balıkesir Atatürk)
17.00 Altay-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
24 Ocak Cumartesi:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yüksekova SK (Seyrantepe 2 Nolu Sentetik Çim)
25 Ocak Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Çekmeköy Bilgidoğa (Belediye 100.Yıl)
12.00 1207 Antalyaspor-Galatasaray GAİN (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Hakkarigücü-Ünye Kadın SK (Merzan Şehir)
12.00 Fenerbahçe arsaVev-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis)
