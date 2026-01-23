Dolar
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

Metin Arslancan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
TFF Tahkim Kurulu, bahis cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

