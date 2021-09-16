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Spor, Futbol

Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini de 17 maça çıkarmanın mücadelesini verecek.

Selçuk Kılıç   | 16.09.2021
Trabzonspor, Avcı ile yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Trabzon

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

En son teknik direktör Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 16 lig maçını kaybetmedi.

Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile 8 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor yenilgisinin ardından 192 gündür bileği bükülmedi.

Sadece 3 mağlubiyet

Trabzonspor, teknik direktör Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

2019-2020 sezonundaki seriyi yakalayacak

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında mağlubiyetle ayrılmaması halinde 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini geçecek.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.


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