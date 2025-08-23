Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Olimpik Marsilya taraftarlarından "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin" çağrısı

Fransa'da Olimpik Marsilya taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin" çağrısında bulundu.

Emrah Altunkaya  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Olimpik Marsilya taraftarlarından "Soykırımı durdurun, Filistin halkını özgürleştirin" çağrısı

İstanbul

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Velodrome Stadı'nda Paris FC'yi konuk eden ve maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılan Olimpik Marsilya'da taraftarlar Özgür Gazze (Free Gaza) yazılı dev bir pankart açarak tepkilerini ortaya koydu.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki çocukların resmedildiği pankartta ayrıca "Soykırımı durdurun: Filistin halkını özgürleştirin" (Stop Genocide: Liberez le peuple Palestinien) ifadeleri yer aldı.

Ayrıca taraftarlar tribünlerde "Özgür Filistin" sloganları attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi yaralandı.

