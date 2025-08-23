Dolar
Spor, Futbol

Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

Emre Aşıkçı  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı

İstanbul

Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

