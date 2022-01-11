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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Hilmi Sever   | 11.01.2022
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Kayserispor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları maçtaki hareketi, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş de takımının Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekipleri Bursaspor ve Beypiliç Boluspor da disiplin kuruluna gönderildi.

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