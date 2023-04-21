Dolar
19.40
Euro
21.28
Altın
1,987.60
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Bozhan Memiş  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Yarın:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi:

17.00 Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İDDEF yardım çalışmalarını bu ramazanda da sürdürdü
Depremden sonra selin etkilediği Şanlıurfa ve bölgesine destek için maliyetine turlar düzenleniyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 14 Mayıs'tan sonra Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılı başlamış olacak
İç Anadolu'da depremzedeler Ramazan Bayramı sevincini buruk yaşıyor
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Benzer haberler

İstanbul yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

İstanbul yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Sivasspor evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet