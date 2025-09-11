Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Ligde 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay KüçükAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.