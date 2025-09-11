Dolar
41.29
Euro
48.33
Altın
3,618.99
ETH/USDT
4,443.50
BTC/USDT
114,130.00
BIST 100
10,589.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katar'ın başkenti Doha'da patlamalar meydana geldi
logo
Gündem

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye tutuklama istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeynep Yeşildal  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye tutuklama istemi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, emniyet mensuplarıyla polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların da aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerden 4'ü etkin pişmanlıktan faydalandığı, 2'si hakkında ise küçük çocuğu olduğu için adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgularına birazdan başlanacak.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edilmişti.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlarla 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ve 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine 9 Eylül'de harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 17 şüpheliyi yakalamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına suç duyurusu
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye tutuklama istemi
Hafta sonunda yurt genelinde az bulutlu hava hakim olacak
Konya'da kuraklığın etkisiyle su kaynakları dip seviyeleri gördü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Düzce'de okul açılışına katıldı

Benzer haberler

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye tutuklama istemi

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 11 şüpheliye tutuklama istemi

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 40 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Rekabet Kurulu, süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma açtı
FETÖ'ye yönelik 21 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 21 ildeki operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet