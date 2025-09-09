Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa’da "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" programında konuşuyor.
logo
Gündem

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 09.09.2025 - Güncelleme : 09.09.2025
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

Istanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, haklarında örgüt üyesi olduklarına yönelik itirafçı beyanı olan, gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan ve "garson" kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kart içinde veri kaydı belirlenen 18 şüpheli tespit edildi.

Soruşturmada, Bank Asya'da hesabı olan şüphelilerin, Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi ve Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunan şahısların kullandığı operasyonel hatlar ile 2012-2014 arasında irtibat kurdukları belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında, emniyet mensupları ile polis okulu öğrencilerinden sorumlu olarak emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri anlaşılan biri kamuda görevli 4 emniyet "mahrem imamı" ile 11'i aktif 3'ü ihraç edilen 14 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri İstanbul, Ankara, Antalya, Ardahan, Bartın, Bursa, Düzce, Hatay, İzmir, Kilis, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
