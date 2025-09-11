Dolar
Spor, Futbol

Futbolda birinci transfer dönemi yarın bitiyor

Futbolda birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için yarın bitiyor.

Ceren Aydınonat  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
İstanbul

30 Haziran'da başlayan transfer dönemi yarın saat 00.00'da sona erecek.

"Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.

