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Spor, Futbol

Sivasspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden EMS Yapı Sivasspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Serhat Zafer  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Sivasspor'un ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Sivas

Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, ligin 28. haftasında ise deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 29. haftasında dün sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlıların 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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