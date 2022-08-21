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Spor, Futbol

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Serhat Zafer   | 21.08.2022
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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