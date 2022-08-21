Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak

Sivas
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vermek istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Corendon Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.