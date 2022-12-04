Sel felaketi sonrası Bozkurt'ta ilk resmi futbol müsabakası yapıldı

Kastamonu
Kastamonu 1. Amatör Küme Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bozkurt Belediyespor ile Cide Belediyespor, yapımı tamamlanarak ekim ayında açılan Bozkurt Şehir Stadı'nda karşılaştı.
Bozkurt Belediyesporlu oyuncular, "11 Ağustos 2021 tarihinde yaşadığımız sel afetinde ilçemize destek olan tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz" pankartı ile sahaya çıktı.
Statta ayrıca afette sele kapılarak kaybolan Bozkurt Belediyesporlu Eray Çelebi için "Kalbimizdesin Eray Çelebi" afişi asıldı.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
Müsabakayı Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı ve Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile vatandaşlar izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.