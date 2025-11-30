Dolar
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

İlyas Gün  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

Son oynadığı lig maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

