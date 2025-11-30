Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

Samsun
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Son oynadığı lig maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.