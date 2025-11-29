Dolar
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne giriş yapıyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki spikerli anlatım seçeneği olacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS tarafından çift spiker seçeneğiyle izleyicilere sunulacak.

Bozhan Memiş  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iki spikerli anlatım seçeneği olacak

İstanbul

Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, derbi Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot'un anlatımıyla yayınlanacak. Kullanıcılar kumandada yer alan dil seçeneği üzerinden istediği spikerin anlatımıyla mücadeleyi takip edebilecek.

Müsabakada Türkiye'de ilk kez 9 ağır çekim (Slow motion) kamerası yer alacak. Bu kameraların yanı sıra 1 örümcek kamera, 1 drone olmak üzere toplam 32 kamerayla, derbi ekranlara yansıyacak.

