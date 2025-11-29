Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
2,996.10
BTC/USDT
90,604.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne giriş yapıyor.
logo
Spor

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda finale kaldı.

Halil İbrahim Avşar  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Ankara

Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen Neslihan, bugün yarı final maçına çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.

Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da ekip aracının tıra çarpması sonucu yaralanan polis hastanede şehit oldu
Mersin'de akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Aile dostu ekosistemi her geçen gün güçlendireceğiz
Emine Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı
MSB'den Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet