Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da finale yükseldi
Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda finale kaldı.
Ankara
Lucknow kentindeki turnuvada dün çeyrek finalde Hint Isharani Baruah'ı 2-1 yenen Neslihan, bugün yarı final maçına çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı, 21-15 ve 21-10'luk setlerle 38 dakika sonunda 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, adını finale yazdırdı.
Neslihan Arın, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.