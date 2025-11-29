Eyüpspor, Gaziantep FK'yi mağlup etti

Gaziantep
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
8. dakikada Mujakic'in ceza yayı üzerinden gönderdiği topla buluşan Kerem Demirbay, Maxim'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ömer Tolga Güldibi, penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada topun başına geçen Umut Bozok, meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
13. dakikada sağ kanattan topu süren Dragus'un ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
43. dakikada Maxim'in pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Lungoyi'nin vuruşunda topu kaleci Monteiro kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını ikas Eyüpspor, 1-0 önde tamamladı.
48. dakikada Lungoyi'nin soldan pasında ceza yayı önünde topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
67. dakikada Emre Akbaba'nın ceza yayı önünden pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.
74. dakikada Umut Bozok'un kaleciyi çalımladıktan sonra vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
78. dakikada Camara'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Felipe, topu kornere tokatladı.
88. dakikada ikas Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Gaziantep temsilcisinin geri pasında topu kapan Emre Akbaba'nın ceza sahası sol çaprazdan sert şutunda kaleci Zafer Görgen, topu ayaklarıyla çeldi. Dönen topu penaltı noktasının gerisinde rakibinden kurtararak kontrol eden Halil Akbunar, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın atağında Eyüpspor ceza sahası içinde Robin Yalçın ile Camara, tartışır durumdayken Gaziantep FK'de Boateng, oyuna devam etti. Konuk ekipte kaleci Felipe'nin tartışmayı ayırmaya gittiği sırada Boateng, ceza yayına kadar taşıdığı meşin yuvarlağı boş kaleye gönderirdi: 1-2.
ikas Eyüpspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Atilla Gerin: "Bu şehre gelip de buradan 3 puan almak kolay değil"
İkas Eyüpspor yardımcı antrenörü Atilla Gerin, maça iyi hazırlandıklarını ve 3 puanı almayı başardıklarını söyledi.
Gerin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyeti, "bahis soruşturması kapsamında tutuklanan İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya armağan ettiklerini" belirtti.
Gaziantep FK'nin 11 maçta 22 puan aldığını, sahasında sadece Fenerbahçe'ye kaybettiğini, teknik direktör Burak Yılmaz ile içeride dışarıda ivme yakaladığını aktaran Gerin, "Gaziantep'te daha önce ben de kısa bir süre çalıştım. Bu şehre gelip de buradan 3 puan almak kolay değil. İyi hazırlanmıştık. Rakibimizin çok güçlü olduğunu biliyorduk. Oyuncular, inanılmaz mücadele örneği verdi. Oynadığımız oyunların karşılığını alamadığımız üç puan, burada nasip oldu. Tekrar bir diriliş için başlangıcım olur inşallah, çok kıymetli bir üç puandı, oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Burak Yılmaz: "Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık"
Gaziantep FK teknik direktör Burak Yılmaz, "Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık." dedi.
Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakiplerinin daha istekli oynadığını belirterek, şunları söyledi:
"Çok iyi hazırlandık ama sahaya yansıtamadık. Baktığınız zaman rakip bizden daha istekli, daha arzulu, birebirlerde daha ayakta kalan, daha iştahlı bir takımdı. Bunun da meyvesini aldılar. Anadolu kulüplerinde çok büyük bir kadro farkı olmadığını, daha iştahlı olanın bir adım öne çıktığını düşünüyorum. Bugün de rakip bunu yaptı. Belki bize bir uyarıydı, ayaklarımızın yere basması için. Mutlaka bu maçla alakalı bir özeleştiri yapacağız. Benim de oyuncularımın da hatası vardır ama böyle bir periyottan sonra bir kredi hakkının olduğunu düşünüyorum. Bu maç için üzüleceğiz ama yarın ayağa kalkıp gelecek maçlara hazırlanmaya başlayacağız."
Burak Yılmaz, bir soru üzerine hakemlerle ilgili konuşmayacağını söylediğini hatırlatarak, "Yine konuşmayacağım ama ortada olan bir pozisyon var. Pozisyon yoruma dahi açık değil, dünyanın neresine gidersen git penaltı. Bu kadar kötü oynadığımız bir maçta penaltıyla dönüp kazanabilirdik. Ama bunları söylerken Eyüpspor'un hakkını yememek lazım. Bugün iyi hazırlanmışlar, iyi çalışmışlar ve çok güçlülerdi. Fizik olarak çok güçlülerdi. Fizikle mücadelede çok öne çıktılar." diye konuştu.