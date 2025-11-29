Kayserispor, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Rize
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Zecorner Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
3. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
9. dakikada Mocsi'nin pasında topla buluşan Jurecka'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı gitti.
10. dakikada Mendes'in ceza sahası içi sol çaprazından ortasında topa yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
32. dakikada Çaykur Rizesporlu futbolcu Jurecka'nın pasında topla buluşan Rak-Sakyi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
41. dakikada Zegiri'nin ortasında topla buluşan Sowe'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
47. dakikada Jurecka'nın pasında topla buluşan Sowe'un şutunda meşin yuvarlak kale üstünden auta çıktı.
57. dakikada konuk ekip öne geçti. Benes, savunmadan sıyrılarak ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
84. dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Olawoyin ceza sahası solundan topu içeriye çevirmek istedi, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.
Karşılaşma, Zecorner Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Radomir Djalovic: "Oyuncularım sahaya çok iyi karakter koydular"
Zecorner Kayserispor teknik direktör Radomir Djalovic, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Djalovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çaykur Rizespor ile önemli bir maç yaptıklarını dile getirdi.
Takım adına alınan galibiyeti önemsediklerini vurgulayan Djalovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sahaya çok iyi karakter koydular, çok iyi mücadele ettiler." dedi.
Radomir Djalovic, ligde geçen hafta Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O maçta da her şey bizim adımıza çok kötü değildi, iyi yaptığımız şeyler de vardı. Neticesinde yaptığımız hatalardan maçı kaybetmiştik. Bugün ise maçı kazanıyoruz ama kazanırken de gol yemeden bitirdik. Kalemizi gole kapadık. Bazı oyuncularımız kendi birinci pozisyonlarında oynamadı. Mesela Bennasser stoperde oynadı ve bugün çok iyi bir performans sergiledi."
Maçta attıkları gol dışında başka fırsatlar da bulduklarını dile getiren Djalovic, "Rakibimiz Çaykur Rizespor'un da birkaç fırsatı vardı. Onları da tebrik ediyorum. Bizim artık bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir maç kazanıp bir maç kaybederek değil. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bugün üç puan aldık. Bu çok önemli ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor." diye konuştu.
"Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim"
Üç puanın kendilerine öz güven getirdiğini anlatan Djalovic, şunları kaydetti:
"Maçtan evvel sakat oyuncularımız vardı. Onların olmadığı bir ortamda diğer oyuncularımız da çok iyi mücadele etti. Bu ruha sahip olmamız gerekiyor takım halinde. Oyuncularıma, hepsinin kaliteli, iyi oyuncu olduğunu görüyorum. Türkiye'deki bütün maçları da takip ediyorum. Rakiplerimizin nasıl oynadığını da gözlemliyorum. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Sadece bu şekilde devam etmemiz gerekiyor."
İlhan Palut: "Ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, görevinden ayrıldığını belirterek "Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım." dedi.
Palut, maçın ardından açıklamasında, Çaykur Rizespor'da yaklaşık 2,5 yıl süren bir süreç geçirdiğini, bazen iyi bazen de hiç istemedikleri sonuçlar aldıklarını söyledi.
Takım için her şeyini verdiğini dile getiren Palut, "Bir antrenmana da 'herhangi bir şekilde bir şeyler çalışalım' mantığıyla asla çıkmadık. Dediğim gibi ne biliyorsak, ne enerjimiz varsa bunu Rizespor'a sarf etmeye çalıştık." ifadesini kullandı.
"Bu konuda onların affına sığınıyorum"
Palut, takımın yeni bir sese ihtiyacı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:
"Direktif veren yeni bir figüre ihtiyaç var. Belki oyunculara başka türlü yaklaşabilecek bir antrenör, teknik direktör profiline ihtiyaç var. Bazen sorun oyuncudan, antrenörden kaynaklanmayabilir. Bazen bir noktada gerekli ortak ses, gerekli uyum kaybolabilir. Ben bugün bunu yaşadığımızı görüyorum. Yöneticilerimizden, kulübün yetkililerinden gerçekten özür dilerim. Çünkü her defasında böyle bir açıklamaya yelteneceğim zaman bir değerlendirme içerisine girerim. Çünkü onlar bu kulübün sahibi ve ben kendi kendime hareket edemem bu takımın teknik direktörü olsam bile. Ne zaman böyle bir istişare yapsak müsaade istesem, çok olmadı bu... Çünkü her dakika pes eden, her dakika vazgeçen bir insan değilim. Bir veya iki kere olmuştur. Onlar devamlı destek verdiler 'hayır beraberiz, bu süreci beraber götüreceğiz' dediler. Bugün artık böyle bir duruma da mahal vermek istemedim ve dediğim gibi kendim bu kararı alıp açıkladım. Bu konuda onların affına sığınıyorum."
Çaykur Rizespor'un daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:
"Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün belki buradan ayrılıyoruz ama ömür boyu sürecek dostluklar edindiğim bir süreci yaşadım. Evet burada aranızda da olanlar var, evet belki sinirlenip kalp kırdığım anlar da oldu. İnsanız sonuçta, doğrularımızla yanlışlarımızla mesleki yükümüzden kaynaklı asla insani kaynaklı değil üzdüklerim olduysa affedin gerçekten. Bunu kötü bir niyetle yapmadım. Çünkü bir insanı kıracak fıtratım yok. Dediğim gibi mesleki baskı belki bazen olmamam gerektiği kadar sinirlendirdi. Taraftarımıza gerçekten, yürekten, gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu böyle bir şey değil, 'zaten gidiyorum en azından giderken de aramı toparlayayım' tarzı bir yaklaşım asla değil. Tüm samimiyetimle, ilk günden bugüne kadar verdikleri destekler için."