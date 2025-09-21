Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Samsun
32. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Atakan'nın kullandığı kornerde ceza alanı içinde Satka'nın kafasına çarpan top ağlara gitti: 1-0
36. dakikada Holse'nin pasına hareketlenen Coulibaly, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin dibinden auta gitti.
38. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gray'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.
İkinci Yarı
50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta, top direğin dibinden auta gitti.
52. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1
54. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Senegalli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1
73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
81. dakikada misafir takım 2-2 beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına topa iyi yükselen Fofana kafa vuruşu ile topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2
90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye çıkardı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2
Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.
"Tekrar kendi kalemize attık"
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Marcel Licka, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.
İyi oynadıklarını belirten Licka, "Maalesef hayat böyle, futbol bazen verir, bazen alır. İyi top oynayabilirsin. Topa daha çok fazla sahip olabilirsin. Ama bunlar yetmez. Bence bugün kötü değildik. Ama ceza sahası bu oyunu belirliyor. Rakip ceza sahasında ve senin kendi ceza sahanda bu oyun belirleniyor. Eğer birinde kötü olursan kaybedersin ya da rakibin kötüyse o zaman da kazanırsın. Biz maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız. Gerçekten 3. bölgede o sakinliğe ve kaliteye sahip değiliz. Tekrar kendi kalemize attık." ifadesini kullandı.
Licka, bahanelere sığınmadıklarını vurgulayarak, "Bu artık şanssızlık boyutuna geldi ama ben buna da inanmıyorum çünkü bunun için de iyi çalışmak gerekiyor. Biz bahanelerle, şans hakkında konuşamayız. Ceza sahasında hem kendi hem de rakibin ceza sahasında daha iyi olmamız gerekiyor. Dediğim gibi topa daha çok sahip olmaya da göze gelen futbol oynamak yetmiyor artık." şeklinde konuştu.